Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Gazişehir BİLFEST 2022 Bilim Şenliği’ne katılarak bir çok bilimsel deneyde görev aldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Gazişehir BİLFEST 2022 Bilim Şenliği’ne katılarak bir çok bilimsel deneyde görev aldı.

Gaziantep Çocuk Üniversitesi Keşif Kampüsü’nde düzenlenen etkinliklere katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Keşif Kampüsü uygulama merkezinde yapay zekâ, sanal gerçeklik, origami, pixelart gibi istasyonlarda keşif yolculuğuna çıkarak yeni proje fikrileri edinirken, çeşitli etkinliklere de katıldılar. Öğrenciler istasyonlarda hayvan fosillerini incelediler, teleskopla Güneş’i gözlemlemenin yanında çeşitli deneylere katılmayı da ihmal etmediler. GKV Özel İlkokulu öğrencileri bilim ve teknoloji eşliğinde hem yaparak yaşayarak öğrendiler hem de keyifli vakit geçirdiler. Etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan okul müdürü Talya Seranad Onan emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilerin bilim ışığında geleceğe hazırlanması için her türlü proje ve etkinliğin içerisinde yer alacaklarını ifade etti.