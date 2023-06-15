2022-2023 eğitim öğretim yılsonu etkinlikleri çerçevesinde GKV Geleneksel Erikçe Çocuk Olimpiyatları heyecanı yaşandı. GKV Özel İlkokulu ve GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı şenlikler de çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirilirken öğrenciler şenlik boyunca gönüllerince eğlenerek yoğun geçen ders yılının stresini attılar.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu ve GKV Özel Ortaokulu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel Erikçe Çocuk Olimpiyatları bu yılda coşkulu geçti. Erikçe Macera Parkı’nda düzenlenen Çocuk Olimpiyatları Şenliğinde öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde atletizm, pentatlon, hemsball, okçuluk, tırmanma, bocce, dart, kollektif eğitsel oyunlar gibi etkinliklerle sportif beceriler kazanmanın yanında; çadır kurmak, doğa şartları hareket kabiliyeti geliştirmek, mücadele etmek gibi yaşam becerileri edinecekleri deneyimler yaşadılar. Öğrencilerin katıldıkları eğlenceli, eğitici spor etkinlikleri sonrasında kamp ateşinin etrafında müzik konseri düzenlendi. Kareoke performansları ve eğlenceli dans figürleri eşliğinde keyifli vakit geçiren öğrenciler temiz doğa havasında geceyi dinlenerek geçirerek, sabah doğa yürüyüşüyle olimpiyatı tamamlamış oldular.