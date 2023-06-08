Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilköğretim hazırlık sınıfı öğrencilerini düzenlenen diploma töreniyle ilkokula uğurladı. GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen törene büyük ilgi dikkat çekti.

2022-2023 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu hazırlık sınıfı öğrencileri için düzenlenen kep töreninde duygusal anlar yaşandı. Törene Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, idareci, öğretmen ve velilerin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Müzik ve dans gösterisi ile başlayan gecede Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt yaptığı açılış konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek öğrencilerin elde ettiği deneyim ve kazanımların eğitim yaşamları boyunca onlar için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Yapılan konuşmaların ve öğrencilerin gösterilerinin ardından sembolik olarak sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılını güzel hatıralarla tamamlayan öğrencilerin ilkokul eğitimlerini Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu’nda sürdüreceği öğrenildi. Törene katılan öğrenci velileri öğrencilerin etkinlikleri karşısında duygulandığı gözlenirken törenin sonunda günün anısına hatıra fotoğraf çekimleri yapıldı.