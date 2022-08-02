Erzurum’un Oltu ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bir evin önünde duran traktörü ve 850 balya otu benzin dökerek yaktı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bir evin önünde duran traktörü ve 850 balya otu benzin dökerek yaktı.

Olay, gece 02.00 sıralarında Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Sinan Önal, gece uyuduğu sırada traktörden gelen alarm sesine uyandı. Aceleyle dışarı çıkan Önal, traktörünün ve 850 balya otunun yandığını gördü. Kendi imkanlarıyla yangını söndüren Önal’ın traktörü kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan 850 balya ota soğutma çalışması uyguladı.

400 bin liralık zararı olduğunu ifade eden Önal, “Saat 02.00 sularında traktörün alarmı yanınca şase yaparak çalmaya başladı. Uyandığımda alevler içinde yanıyordu. Traktörü benzin döküp yakmışlar, giderken de 50 metre ilerde 850 balya otu aynı şekilde ateşe verip gitmişler. Bütün yaz çalıştım çabaladım, 850 balya ot biriktirdiğim traktörümle birlikte bütün emeğimi yaktılar. Hayvanlarımın bütün yiyecekleri gitti. 50-60 civarında malım var, otum kalmadı, nasıl olacak bilmiyorum. Şuanki zararım 350-400 bin lira civarında” dedi.