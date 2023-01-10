Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde mısır yüklü tırlar ve otomobiller gizli buzlanma ve yoğun sisten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjlere girdi. Kazalar nedeniyle karayolu ulaşımda aksama meydana gelirken, olayda 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde mısır yüklü tırlar ve otomobiller gizli buzlanma ve yoğun sisten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjlere girdi. Kazalar nedeniyle karayolu ulaşımda aksama meydana gelirken, olayda 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda gizli buzlanma ve yoğun sisten dolayı kontrolden çıkan 2 otomobil çarpışırken, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride ise bir firmaya ait mısır taşıyan iki tırda kayarak yoldan çıktı. Savrulan tırlar yol kenarındaki refüjlere girerek durabildi. Olayda tırlardan birinde bulunan Hasan B. ve Mahmut B., yaralandı. Kazada tırlarda bulunan mısırların bir kısmı ise yola savruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yoldan çıkan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normal akışına döndü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.