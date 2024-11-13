Aydın’ın İncirliova ilçesinde giysileri yıkanmadığı için babası ile tartışan Ahmet Hüdai Burak, çıkan kavgada tornavida ile yaralandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Acarlar Mahallesi’nde Ahmet Hüdai Burak isimli genç, babası ve ninesiyle aynı evde yaşamını sürdürüyordu. Üç gün önce akşam saatlerinde eve geldiğinde giysilerinin yıkanmadığını fark eden genç, sinirlenerek ninesine saldırmaya başladı. Annesini korumak isteyen baba H.B ile oğlu arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada Ahmet Hüdai Burak, babası tarafından tornavida ile yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Burak, 3 süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan baba H.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.