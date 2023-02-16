Vali Ersin Yazıcı Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek depremzede vatandaşlar için toplanan yardımları ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Otel ve misafirhanelere doğru yola çıkan “Gönül Mağazaları”nı yolcu etti.

Vali Ersin Yazıcı Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek depremzede vatandaşlar için toplanan yardımları ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Otel ve misafirhanelere doğru yola çıkan “Gönül Mağazaları”nı yolcu etti.

Vali Ersin Yazıcı, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’nde gönüllülerin destekleriyle toplanan yardım malzemelerinin Antalya Valiliği koordinasyonunda otel ve misafirhanelerde konaklayan depremzedelere ulaştırılmak üzere Kızılay, Antalyaspor ve Antalya Valiliği’nin tır ve otobüsleriyle ‘Gönül Mağazaları’ olarak yola çıkacağını ifade etti.

Yoğun bir çalışma içinde olduklarına vurgu yaparak sözlerine başlayan Vali Ersin Yazıcı; “Depremzedelerimizin yeme, içme barınma gibi en temel hizmetlerini Allah’a şükür ki karşılıyoruz. Sonrasında da kıyafet ihtiyaçları ve başka ihtiyaçlarımız var. Haftaya okullar açılıyor. Okullarla ilgili ihtiyaçlarımız da var. Çocuklarımızın her birine psikososyal destek gerekiyor. Bir an önce o travmadan çıkmaları için özel şeyler yapmamız gerekiyor. Çocukları hayata daha hızlı adapte edebilmek adına ekiplerimiz ile yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi.

“Depremzedeler belli bir süre boyunca Antalya’da yaşayacak”

Vali Ersin Yazıcı depremzedelerin belli bir süre boyunca Antalya’da yaşayacağını belirterek; “Depremzedelerimiz belli bir süre bölgemizde yaşayacak. Şehrimizde bulunan depremzedelerimizi hep birlikte rahat ettirmemiz lazım. Çünkü bir travmadan çıkıp geldiler. Ben de Düzceliyim. Düzce, 1999’da hem 17 Ağustos’u hem de 12 Kasım depremlerini yaşadı. Ben depremin etkilerini çok iyi bilenlerden birisiyim. Travmasını da çok iyi biliyorum o yüzden zaman zaman yorulduğunuzda insanlar size yanlış yaptığında lütfen siz içinize atıp onların yaşadıklarını düşünerek samimiyetle, iyi niyetle ve güler yüzle çalışmalarınıza devam edin. Emeklerinizden ve katkılarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Şu an burada bulunmayan ama birçok alanda bize katkı veren; Alanya’da, Manavgat’ta, Serik’te Kemer’de ve diğer tesislerimizdeki arkadaşlarımıza da sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun inşallah depremzedelerimizin dualarıyla ve teşekkürleriyle gönlümüzü ferah ve hoş tutmuş olacağız. Bize dua etsinler yeter. Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Antalya olarak Devlet Millet birlik olduk ve 24 saat durmadan depremzedelerimiz için çalışıyoruz. Sağ olun var olun ben de ilin Valisi olarak size teşekkür ediyorum, Rabbim sizden razı olsun. Sizin gibi gönüllü kardeşlerimizin sayısının bu dönemde artması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Giyim Tırları Depremzedelerin Kaldıkları Otellere Gönderiliyor

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’nde hazırlanan giyim tırlarının depremzedelerin kaldığı bölgelere uğurlandığını ifade eden Vali Yazıcı; “Bu tırları depremzedelerimizin kaldığı misafirhane ve otellerimize göndererek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yardımları depremzede vatandaşlarımızın ayağına kadar götürerek onların bu yardımlardan bir an önce faydalanmaları için çalışıyoruz. İçerisinde görüldüğü gibi tüm giysiler mevcut. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarına göre buradan istediği giysileri alabilecek. Biz, 5 Kriz Merkezimizde giysi dağıtımlarına devam ediyoruz. Depremzedelerimiz hem şehri bilmedikleri için hem de ulaşımla ilgili sorunlar yaşamamaları için tırlarımızı hazırlayıp, depremzedelerimizin bulunduğu bölgelere gönderimlerini gerçekleştiriyoruz. Kızılay’ımızla birlikte organize ettiğimiz tırlarımızın hazırlanmasında Kriz Merkezimizde çalışan gönüllülerimizin payı çok büyük. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, yaralarını sarmak için tüm Türkiye olarak seferber olduk. Bu hizmeti onları yormadan ulaştırabilmek adına kaldıkları bölgelere göndermeye devam edeceğiz. Ben Kızılay başta olmak üzere katkı veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yazıcı toplanan yardım malzemelerini kontrol ettikten sonra gönüllülerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen ziyarete; Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Kızılay ekipleri ve gönüllüler katıldı.