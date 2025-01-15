Kartepe’de açılan giyim kursuna ilgi her geçen gün artıyor. Kursta yeteneklerini keşfeden kadınlar, üretime ve geri dönüşüme de teşvik ediliyor.

Kartepe Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KAR-MEK) bünyesinde açılan giyim kursunda kadınlar üretime ve geri dönüşüme teşvik ediliyor. Kursta; etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk kıyafetlerinin dikim eğitimi veriliyor. Ayrıca kadınlar eski kıyafetlerini de onarımını yaparak daha uzun süre kullanıyor.

Kurs hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi Giyim Kursu Öğretmeni Nilay Ercan, "Giyim kursumuzda iki grup eğitim almaktadır. Hafta içi 25, hafta sonu çalışan kadınlarımızdan oluşan 18 kişilik grup eğitim almaktadır. Kadınlarımız özellikle dış giyim eğitimi üzerine ağırlık veriyorlar. Kadınlarımız üretmeleri ile ev ekonomilerine ciddi katkı sağlamaktadırlar. Kadınlarımızın dikiş konusunda donanımlı olması noktasında eğitim programımızı teorik ve uygulamalı olarak özenle hazırlıyoruz" dedi.