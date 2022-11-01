Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle düzenlediği Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 11’inci yılında sahneyi, kuşağının en iyi gitaristlerinden kabul edilen Ignacio Rodes konseriyle açıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle düzenlediği Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 11’inci yılında sahneyi, kuşağının en iyi gitaristlerinden kabul edilen Ignacio Rodes konseriyle açıyor

Sanat danışmanlığını klasik gitarın önemli ismi Ahmet Kanneci’nin yaptığı 11. Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 3-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek. Festival, perşembe günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de uluslararası yarışmalarda birincilikleri bulunan ve kendi kuşağının en iyi gitaristlerin kabul edilen Ignacio Rodes konseriyle açılacak.

Festivalde 2’nci gün Avusturya’da çalışan en önemli gitar profesörlerinden biri olan Gabriel Guillen konseriyle devam edecek. Festivalin son günü, 5 Kasım Cumartesi ise Hüsrev İsfendiyaroğlu sahne alacak. Her iki konser de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak. Ücretsiz konserler için 0553 131 98 35 numaralı whatsapp hattından rezervasyon talebi yapılması yeterli olacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uluslararası Antalya Gitar Festivali’ni 11’inci yılına ulaştırmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Festivalin kentin merakla beklenen etkinlikleri arasında yer aldığını ve bir marka haline geldiğini belirten Başkan Uysal, “Ahmet Kanneci’nin sanat danışmanlığında her yıl yeni virtüözleri, gitarda yeni yaklaşımları dinliyor olmak Antalya’mızın kültür ve sanat dünyası içinde çok değerli. Kültür ve sanat etkinlikleri, bir şehir için temel altyapı hizmetlerinden farksızdır, vazgeçilmezdir, gereklidir” diye konuştu.

ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek ise 11 yıldır her festivale ilk günün heyecanıyla hazırlandıklarını söyledi. Bu yıl da gitarın çok önemli isimlerini sanatseverlerle buluşturacaklarını dile getiren Şimşek, “Bize her türlü desteği veren Belediye Başkanı Ümit Uysal ve sanat danışmanımız Ahmet Kanneci’ye teşekkür ediyoruz” dedi.