İstanbul’da gişelerde tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden 63 yaşındaki öğretmen Vahide Kalyoncu, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kurnaköy Gişelerinde yaşanan kazada 67 SF 722 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Araçta sıkışan sürücü Vahide Kalyoncu (63) ile Ayşen Yıldız (73), Sadi Tanberk (77) ve Özgür Yıldız (67) hayatını kaybetti.

Vahide Kalyoncu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Alaplı ilçesinde evinin önüne getirildi. Alaplı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yiyecek İçecek Bölümü Öğretmeni olan Kalyoncu için evini önünde veda töreni düzenlendi. Burada yapılan duaların ardından helallik alındı. Kalyoncu’nun öğrencileri ve mesai arkadaşları törende gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı’nın yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kardeşinin iyi bir insan olduğunu ifade eden ağabeyi Mehmet Sabri Kalyoncu, "Televizyonda gördüğüm kadarıyla ya kalp krizi veya başka bir şey var işin içinde. Fren izi yok. Öyle haberimiz oldu. Süper bir insandı. Kardeşim diye değil, süper bir insandı. Tamamen eğitimci, tamamen sosyaldi, hepimizin en sosyali oydu. Hakkın rahmetine kavuştuğu için Allah rahmet eylesin. Ömrümce hiç unutamayacağım bir insan. Kardeşim, her şeyim" ifadelerine yer verdi.

Kalyoncu için öğle vakti Kandilli beldesi Geyikbeli Mahallesi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Aynı zamanda izci lideri olduğu öğrenilen Kalyoncu’nun tabutu üzerine izci yeleği bırakılırken öğrencileri ve öğretmenler de izci selamı verdi.

Kalyoncu ve arkadaşlarının Umman’a düzenledikleri geziden döndükleri öğrenildi.