Melikgazi Belediyesi ilçenin birçok yerinde önemli yol yapım çalışmalarını tamamlayarak geniş ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Girne Şehitler Caddesinin bütün alt yapı, içme suyu kanal hatları, kaldırımları ve otoparklarının yenilendiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemiz genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları iyileştirme çalışmaları çerçevesinde asfaltlamaya ekiplerimiz sezonun başından beri devam ediyor. ’Yol medeniyettir’ anlayışı ile çalışıyoruz. Bu çerçevede Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesinde bağlantı yolları ile birlikte 1,5 kilometre uzunluğunda, 6 bin ton sıcak asfalt kullanarak çalışma yapacağız. Burasındın alt yapı, içme suyu kanal hatları, kaldırımları ve otoparklarını komple yeniledik. Hizmetlerimizle ilçemizin geleceğine yön vermeye devam ediyoruz. Yollarımızın yenilenmesi için gece gündüz demeden, hafta sonları da dâhil olmak üzere çalışan ekiplerimize ve çalışmalarımız esnasında sabır ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.