Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önerisi ile Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanan “Girne ile Kardeş Şehir İlanı” çerçevesinde Girne’den Düzce’ye gelen heyet, protokol imza töreninin ardından şehrin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı ‘Kardeş Şehir Projesi’ ve Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısında alınan karar sonrası Girne Belediye Başkanı Murat Şenkal ve Meclis Üyeleri’nden oluşan heyet protokol imza töreni için Düzce’ye geldi.

Konuralp’e hayran kaldılar

Düzce’nin doğal güzellikleri, tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etmek için Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun eşliğinde yola çıkan Girne heyeti ilk olarak Konuralp Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Başdanışmanı ve Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan tarafından bölgenin tarihi hakkında bilgilendirme de bulunduğu, antik tiyatro alanının gün yüzüne çıkartıldığı Konuralp’e hayran kalan Girne heyeti büyük ilgi ile eserleri ve yapılan çalışmaları inceledi.

Toplu taşıma bilgilendirmesi

KKKTC’ye de örnek olarak uygulanması yönünde protokol imzalanan toplu taşıma sisteminin merkezi Düzce Ulaşım A.Ş.’yi ziyaret eden Girne heyeti burada mevcut sistemin ne şekilde işlediği ve sürecin güncel ve sürekli olarak nasıl sürdürüldüğüne dair Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı ve Genel Müdür Murat Postoğlu’ndan bilgiler aldı.

Son durak Aydınpınar tesisleri oldu

Girne heyetinin bir sonraki durağı Düzce Valiliği olurken burada Vali Selçuk Aslan tarafından ağırlanan heyet ardından Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı ve konaklama alanlarını yerinde inceledi. Yurt dışında popüler olan ‘glamping’ tarzı konaklama olarak bilinen dome çadırlar ve bungalov evlerin yer aldığı trekking, foto-safari, çadır kampı gibi etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek şekilde konuşlanan bölgeye hayran kalan Girne heyeti gezilerini tamamlamalarının akabinde Düzce’den ayrıldı.