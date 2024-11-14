Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Muğla ili ve ilçelerinde, son dönemlerde Bakanlık tarafından yapılan projelerin tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı açıklandı. Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajı’nın gövde dolgusu imalatları ile diğer baraj üniteleri tamamlanırken, ön yüz beton imalatı çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Girme Barajında çalışmaların aralıksız devam ettiği, ön yüz beton imalatı çalışmalarında fiziki olarak yüzde 18 gerçekleşme sağlandığı, 2025 yılı içerisinde tamamlanması hedeflendiği Girme Barajı projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla birlikte 21 bin 510 dekar arazi sulanacağı ve ülke ekonomisine yıllık 232 milyon lira katkı sağlayacağı belirtildi.