Seferihisar Sığacık’ta balıkçıların uzun süredir beklediği Girlen Balıkçı Barınağı Projesinde süreç hızlandı. Balıkçı teknelerinin barınma ihtiyacını karşılayacak proje Ekim ayında ihaleye çıkıyor.

Seferihisar Sığacık’ta balıkçıların uzun süredir beklediği Girlen Balıkçı Barınağı Projesinde süreç hızlandı. Balıkçı teknelerinin barınma ihtiyacını karşılayacak proje Ekim ayında ihaleye çıkıyor.

Seferihisar Sığacık’ta mevcut balıkçı barınağının kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle mağduriyet yaşayan Sığacıklı balıkçıların talepleri üzerine AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı’nın girişimiyle yatırım planına alınan Girlen Balıkçı Barınağı Projesinde müjdeli haber geldi. Seferihisar ziyaretinde AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve teşkilat mensuplarıyla balıkçıları ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sürecin hızlandığını ve Sığacık’taki balıkçı teknelerinin barınma ihtiyacını karşılayacak 100 tekne kapasiteli Girlen Balıkçı Barınağı Projesinin 12 Ekimde proje ihalesine çıkacağını söyledi.

“Önceliğimiz balıkçılarımız”

Sığacık’ta 2020 yılında yaşanan tsunami felaketini hatırlatan ve balıkçıların özellikle sert havalarda mağduriyet yaşadıklarını, teknelerin zarar görebildiğini dile getiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “Sığacık’ta alargaya baktığınızda kıyıda olması gereken teknelerin mecburen orada olduğunu görürsünüz. Biz sürecin en başından beri balıkçılarımız ve tur teknecilerimizle istişare halindeyiz. Sığacık’ta 2020 yılında hiç olmaz denen şey oldu ve deprem sonrası tsunami yaşadık. Pek çok tekne bu afette zarar gördü. Mevcut barınağımız ihtiyacı karşılama noktasında oldukça yetersiz bu sebeple ona ek olarak yeni bir barınağın daha yatırım planına alınması noktasında harekete geçmiştik. Süreç artık hızlandı proje 12 Ekim’de proje ihalesine çıkıyor. Bizim önceliğimiz balıkçılarımız burada balıkçılarımızın ve hemşehrilerimizin istemediği onlara zarar verecek tüm çalışmaların karşısındayız. Sığacık’ın daha büyük bir marinaya değil, balıkçı barınağına ihtiyacı var. Bu yüzden sürecin her zaman takipçisiyiz” diye konuştu.