Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği (GİRİTYA), Mübadelenin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde dernek binasının önünde Girit kültürünü tanıttı.

Kalabalık katılımın etkin olduğu tanıtım etkinliklerinde Girit’e ait fotoğraflar ve yemekleri ikram edildi. Girit’e has yemeklerden Şevketibostan (Askalivrus), Çiçek dolması, Arapsaçı (Maratha) yemekleri sunuldu. Giritya Dernek başkanı 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuklarla birebir ilgilenirken, Girit kültürü ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Katılım ve ilginin yüksek olmasın duyduğu memnuniyeti dile getiren Zehra Nur Biricik, göç yollarına hayatını kaybedenleri anarak, çekilen acıları dile getirdi.

Etkilik sonunda Prusa Sanat Sirtaki Gurubu danslarıyla izleyenleri hayran bırakırken konuklardan alkış aldı. Etkinliğe Mudanya İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Orhan Samast katıldı.