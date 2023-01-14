Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark, Kapsül Kuluçka Merkezi ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile düzenlenen Girişimcilik Maratonu 2023, başladı.

Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark, Kapsül Kuluçka Merkezi ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile düzenlenen Girişimcilik Maratonu 2023, başladı.

Düzce Teknoparkta düzenlenen programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin ile öğretim üyeleri, mentörler ve öğrenciler katıldı.

Girişimcilik Maratonu 2023 programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, 2016 yılından bugüne 8. sini düzenledikleri iş fikri yarışmasını kıymetli kılanın öğrenciler olduğunu ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin her türlü desteği sunduğunu, sanayicilerin de kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Doç. Dr. Şahin, 48 saat boyunca öğrencileri güzel bir etkinliğin beklediğini sözlerine ekledi.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, bu yıl 8. si düzenlenen Girişimcilik Maratonu 2023’ün hayırlı olmasını temenni ederek yarışmacılara başarılar diledi. Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan iş fikri yarışmalarının yürütülmesinde emekleri olanlara teşekkür eden Prof. Dr. Nedim Sözbir, fikirlerin şirketleşmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Program, Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark girişimcilerinden EK Ar-Ge Mühendislik firması sahibi Köksal Gündoğdu’nun katıldığı başarı hikayesi ile Düzce Teknopark Kapsül Kuluçka Merkezi Koordinatörü Selçuk Cantürk’ün Girişimcilik Maratonu bilgilendirmesi ve öğrencilerin iş fikri sunumlarıyla devam etti.

Jüri değerlendirmesi sonucunda 15 takım belirlendi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra il dışından katılım sağlayan öğrencilerin de yer aldığı Girişimcilik Maratonu’nda 48 saatlik uykusuz maratona katılarak yenilikçi iş fikirleriyle teknoloji geliştirmek isteyen takımlar, fikirlerini hayata geçirme olanağına sahip olacak. Alanında uzman eğitmenlerce verilecek eğitimler ve mentorlerin destekleriyle fikirlerini bir iş modeline çevirecek olan öğrenciler, 16 Ocak 2023 tarihinde, saat 17.00’de Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenecek kapanış töreni ile sunumlarını yaparak ödülleri kazanma fırsatı yakalayacak.