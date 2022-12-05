Anadolu Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’22 etkinliği, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’22 etkinliği, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Farklı sektörlerden çok sayıda uzman konuğun konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü Başkanı Arda Türkoğlu şunları söyledi:

“Kulübümüzün kuruluşundan beri gerçekleştirdiğimiz ve imza etkinliklerimiz arasında yer alan Girişimcilik Zirvesini sizlerle bir kez daha buluşturmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu yıl güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki defa Girişimcilik Zirvesini gerçekleştireceğiz. İlkinde Eskişehir yerelinden ortaya çıkmış büyük girişimleri sizlerle buluştururken ikinci etkinliğimizde Türkiye genelindeki büyük girişimlere yer vereceğiz.”