Gençlik ve Spor Bakanlığı, ÜNİDES Programı tarafından desteklenen ve Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen Girişimcilik Kampı etkinliği Bursa’da yapıldı. 3 gün boyunca 7 eğitim oturumu, bir Teknopark gezisi ve kültürel gece ile program dolu dolu geçti.

İlk olarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’ne gelen öğrenciler, eğitim programlarına Bursa KOSGEB SME Experti Sabri Göksu Baran ile başlangıç yaptılar. Kurumun sunduğu imkanlardan bahseden Baran, oturumun ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Programın devamında Yazılım Academy CTO’su Alper Tunga, öğrencilere yapay zeka, yapay zekanın avantaj ve dezavantajlarını anlatarak, girişimcilikte nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgiler verdi. Gerçek hayattan veriler ile zenginleştirilmiş sunumun sonunda öğrenciler, yapay zeka konusunda yeni fikirleri ve fırsatları görmüş oldu. İlk günün son eğitimi, T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal tarafından öğrencilerle interaktif şekilde gerçekleştirildi. Girişimci olmak üzerine tavsiyeler veren İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST gibi yarışmalarda bulunmanın da önemine değindi. Yoğun ilgi gören eğitimde öğrenciler, sorularına cevaplar buldu ve girişimciliğe karşı yeni bakış açıları kazandı.

Kampın ikinci günü eğitimler, profesyonel koçluk yapan Sinem Aktaş ile başladı. Öğrencilerin girişimcilik üzerine fikirleri ve bakış açıları üzerinden ilerlemeyi tercih eden Aktaş, kurumsal hayattaki tecrübelerinden de bahsetti. Düzce Teknopark Uluslararası Projeler Koordinatörü Utku Can Aydın ile devam eden programda Aydın, öğrencilere Erasmus+ projeleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin Erasmus+ projelerindeki deneyimlerini de dinleyen Aydın, proje yazma süreci hakkında detaylı bilgiler verdi. İkinci gün programına Bursa Ulutek Teknopark gezisi ile devam edildi. Ulutek Teknopark hakkında bilgi verilmesinin ardından öğrenciler, Teknopark’ın bünyesindeki girişimciler ile buluştu. Kendi girişim fikirleri ve süreçlerinden bahseden girişimciler Adem Aksu ve Erdem Mutlu, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Hybrid Akademi Co-Founderı Harun Seyran ise, girişimcilik, network ve yapay zeka teknolojileri üzerine interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Seyran, bu teknolojiler üzerine uygulamalı örnekler verdi. Eğitim programları arasına yerleştirilen kültürel gece etkinliği ile öğrenciler keyifli anlar da yaşadı.

Kampın son eğitimi ise Düzce Teknopark Girişimcilik ve Ticarileştirme Destek Birimi, Kapsül Kuluçka Merkezi Koordinatörü Selçuk Cantürk tarafından gerçekleştirildi. Cantürk, eğitiminde Girişimcilik Yarışması yaparak, öğrencilerin hayatlarında üç problem tespit etme ve bu problemlere uygulanabilir çözümler bulma konusunda deneyim kazanmalarını sağladı. Sorunun ifade edilişi, Ar-Ge süreçleri, asansör konuşması olarak girişim fikrini sunmak gibi çeşitli süreçlerden bahseden Selçuk Cantürk, öğrencilere girişimcilik serüveni hakkında bilgiler verdi.

Girişimcilik Kampı’nın üçüncü gününde öğrencilere sertifikaları takdim edildi.