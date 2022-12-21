YTÜ Yıldız Teknopark ve Microsoft for Startups, girişimcilik ekosisteminde stratejik bir iş birliğine imza atarak bünyelerindeki tüm start-up’ların geniş bir networking platformundan faydalanmasını sağlayacak bir dizi etkinliği hayata geçirdi. Yapılan iş birliği doğrultusunda girişimciler her iki kurum vasıtasıyla eğitimlerden, destek kredilerine, yurtiçi ve dışı müşteri ağından ücretsiz yazılım ve iş geliştirme ürünlerinden faydalanmaya kadar pek çok imkandan faydalanabilecek.

YTÜ Yıldız Teknopark ve Microsoft for Startups, girişimcilik ekosisteminde stratejik bir iş birliğine imza atarak bünyelerindeki tüm start-up’ların geniş bir networking platformundan faydalanmasını sağlayacak bir dizi etkinliği hayata geçirdi. Yapılan iş birliği doğrultusunda girişimciler her iki kurum vasıtasıyla eğitimlerden, destek kredilerine, yurtiçi ve dışı müşteri ağından ücretsiz yazılım ve iş geliştirme ürünlerinden faydalanmaya kadar pek çok imkandan faydalanabilecek.

Pazar ihtiyacını giderme amacı taşıyan yenilikçi bir ürün, süreç veya servis sunan, genel olarak yeni kurulmuş ve hızlı büyüme gösteren bir müessese olan startupların girişimcilik ekosisteminde desteklenmesi adına iki büyük kurum işbirliğine gitti. Bir Microsoft for Startups inisiyatifi olan ve girişimleri fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar destekleyen Founders Hub ile YTÜ Yıldız Teknopark girişimci havuzunu bir araya getirmek amacıyla organize edilen etkinlikler sayesinde, tüm girişimlerin geniş bir networking platformundan faydalanması sağlanacak. Etkinlikler çerçevesinde Founders Hub’a üye girişimler, YTÜ Yıldız Teknopark tarafından organize edilecek Demo Day’ler aracılığıyla düzenli aralıklarla yatırımcılarla bir araya gelme şansını yakalayacak. Microsoft da Teknopark’a dahil girişimcilere yönelik teknik workshop’lar düzenleyecek, destek kredileri sağlanacak ve gerekli yazılım ve iş geliştirme hizmetlerini ücretsiz sunacak.

“Potansiyel müşterileri bulmalarına yardımcı olacağız”

Microsoft Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ise işbirliği detayları hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu açıklamasında, “YTÜ Teknopark bünyesindeki girişimlerin desteklenmesi konusunda çalışacağız. Teknik eğitimler vereceğiz, girişimcilerin demolarını alacağız ve burada tespit ettiğimiz girişimlerin potansiyel müşterilerle buluşması için yardımcı olmaya çalışacağız. Bu çerçevede özelikle de dünya çapında ve Türkiye’de olan kurumsal müşteri ilişkilerimizi olabildiği kadar girişimcilerin lehine kullanmak gibi bir niyetimiz var” diye konuştu.

150 bin dolara çıkan destek kredileri, yazılım ortamları, iş geliştirmek için ücretsiz hizmetler

Founders Hup Programı hakkında da detayları paylaşan Münir Kundakçı, “Bu program girişimciler ve startuplar için kurulmuş olan bir program ve içerisinde çok değerli menfaatler var. Bu menfaatlere tamamen ücretsiz erişebiliyorlar ama bir başvuru süreci var. Bu program ile birçok şey elde edebiliyorlar. Mesela, ürünlerini geliştirmek için azure kredileri veriyoruz. Bu kredilerin değeri 150 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bunun yanında, oyunları varsa geliştirebilecekleri yazılım ortamını sağlıyoruz. Visual stüdyo enterprise hizmetini veriyoruz. Diyoruz ki, ‘ürünü geliştirmek yetmiyor işinizi de yönetmeniz lazım’. Müşteri ilişkilerini ve satış ilişkilerini yönetmek için gereken lisansları sağlıyoruz. Ürünü geliştirmek, ürünün önündeki problemleri çözmek, daha doğru bir mimariye sahip olması için gereken teknik desteği yine ücretsiz verebiliyoruz. En önemli desteklerimizden bir tanesi, dünyanın her yerindeki müşterilerimizle girişimleri bir araya getirmek. Böylelikle bir taraftan müşterideki yenilikçilik ihtiyacını öbür tarafta da girişimcinin müşteri ihtiyacını karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

“Girişimcilikte önem verdiğimiz daha çok çözüm odaklı konular”

Son olarak hangi girişimcilere öncelik verilecek sorusuna cevap veren Kundakçı, “Belli bir şey aramıyoruz çünkü aslında en önemlisi üreticilikten yola çıkarsak aklımıza gelmeyecek çözümlerin bulunmasını sağlamak. Özellikle aradıklarımız herhangi bir şirketin sorununu çözecek, endüstriyel veya yatay bir çözümünün olması. Bu perakendenin tedarik zinciri ile ilgili bir konu, bankacılıktaki bazı suçların önlenmesine yönelik bir çözüm veya üretimin daha verimli olması için bir çözüm olabilir. Herhangi bir alanda herhangi bir dikey ya da yatay çözüm bizim ilgi alanımıza giriyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Cesaret kaybetmeden bu ekosistemin içerisinde yer almalısınız”

İş birliği için yapılan tanıtım toplantısında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz özellikle büyük kurumların destekleri sayesinde girişimcilerin daha fazla cesaretlenmesi gerektiğini söylediği konuşmasında şunları dile getirdi:

“Türkiye’nin en büyük teknoparkına sahibiz ve 550 şirket, 15 bin beyaz yakalının tek işinin Ar-Ge yapmak olduğu bir ekosistemden bahsediyoruz. Çok iyi bir kuluçka merkezimiz var. Öğrencileri ve akademisyenleri ile en çok şirket kuran üniversiteyiz. Başarımızı buradan elde ediyoruz. Çok fazla patent üretiyoruz. Biz Ar-Ge üniversiteyiz. Bizim Ar-Ge Üniversitesi tarifimiz biraz farklı. Türkiye’de bu tarif çok yeni. Biz bunu araştırma, inovasyon, teknoloji ve ticarileştirme olarak tarif ediyoruz. Eğer bir inovasyon, ürün yoksa ve ürünün sonunda bir ticarileştirme yoksa yani bir şirket kurmadıysanız fonlara ulaşamadıysanız o Ar-Ge’nin tamamlanmadığını söylüyoruz. İşte bu sorunların yaşanmaması adına çalışıyoruz.”

Üniversite olarak da teknopark bünyesindeki girişimcilere yatırım yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Kendi girişim sermayesi yatırım ortaklığına sahip olan bir üniversiteyiz. 2022 yılı içerisinde 14 startup şirketine yatırım yaptık. Umarım 2023’te hem sayıyı hem de miktarı arttıracağız ve 50 milyon TL vermiş olduk. Özellikle bu korunaklı sistemlerle ve büyük markaların desteği birlikte olursa kaybedecek hiçbir şeyinizin olmadığını söyleyerek öğrencilerimize ve akademisyen arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum; kimse cesaretini kaybetmeden girişimcilikle ilgili bu ekosistemin içerisinde yer alsın” dedi.

“Girişimcilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ise yapılan iş birliği doğrulusunda girişimcilerin ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyerek, “Girişimcilik ekosistemi, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından mutlaka desteklenmesi gereken bir alan. Sahip olduğumuz yüksek teknolojiler ve iş birliklerimiz sayesinde her yıl yüzlerce girişimciye destek veriyoruz. Şimdi de bu halkaya Microsoft Türkiye ile bir yenisini ekliyoruz. Amacımız, girişimciyi teşvik etmek ve ekosistem içerisindeki etkileşimini maksimum derecede arttırmak. Üniversitelerimizde girişimcilik ruhuna sahip yetenekleri bularak desteklemek ve bu devasa pazar içerisinde onlara mentorluk yapabilmek bizim için kritik öneme sahip. Bu amaçla, global ortağımız Microsoft ile YTU Startup House çatısı altında girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılıyor, onların pazara ulaşmalarına destek oluyoruz. YTU Startup House’un içinde 15’in üzerinde program yürütülüyor. Şöyle düşünün; multi-disipliner bir ekiple girişimci deneyimi yeniden tasarlanıyor ve global ölçekte çözüm bekleyen problemler için tüm ekosistem bir araya geliyor. Teknopark olarak girişimcilerimizi dünyaya açılmalarını sağlamak ve bu amaca uygun tüm kaynaklarını kullanmak için varız. Doğamız teknoloji ve bilişim olduğu için bu eksendeki tüm yeniliklerin ilki olmaya da özen göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.