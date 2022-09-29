Bankacılık ve finans alanlarında hizmet sunan kurum ve kuruluşlara yenilikçi ve inovatif çözümler geliştiren girişimciler, YTÜ Yıldız Teknopark ve Ziraat Finans Grubu iş birliği ile düzenlenen “Fide Demo Day” etkinliğinde bir araya geldi. İki kuruluşun himayesinde düzenlenen Fide Hızlandırma Programı’ndan mezun olan girişimciler, girişimlerini finans sektöründeki yöneticilere sundu.

Bankacılık ve finans alanlarında hizmet sunan kurum ve kuruluşlara yenilikçi ve inovatif çözümler geliştiren girişimciler, YTÜ Yıldız Teknopark ve Ziraat Finans Grubu iş birliği ile düzenlenen “Fide Demo Day” etkinliğinde bir araya geldi. İki kuruluşun himayesinde düzenlenen Fide Hızlandırma Programı’ndan mezun olan girişimciler, girişimlerini finans sektöründeki yöneticilere sundu.

Geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan fintech ekosistemine katkı sunmak amacıyla YTÜ Yıldız Teknopark ve Ziraat Finans Grubu iş birliğine gitti. Yapılan iş birliği doğrultusunda fintech alanında inovatif çözümler üretebilen, finans alanındaki faaliyetleri iyileştirmek için teknolojiyi kullanan girişimcileri yatırımcılarla buluşturulmak üzere, “Fide Hızlandırma Programı” ile destek verildi. Program çerçevesinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden inovatif dijital bankacılık, online ödeme sistemleri, blok zinciri tabanlı finansal uygulamalar, kobilere yönelik dijital çözümler, makine öğrenmesi ile finansal veri analitiği çözümleri gibi birçok konu başlığında çok sayıda başvuru değerlendirmeye alındı. Oluşturulan jürinin yaptığı değerlendirmeler neticesinde de global ölçekte hızlı büyüme potansiyeline sahip MVP (Minimum Viable Product) üretimine başlamış ya da MVP’si hazır 11 erken aşama girişimci programa katılım sağladı.

Girişimcilere 6 ay boyunca mentorluk hizmeti verildi

6 ay boyunca programa dahil olan girişimcilere 30’a yakın mentor tarafından global pazara açılma, yatırıma erişebilme, pazarlama ve satış gibi önemli konu başlıklarında 15’den fazla eğitim ve 100 saatten fazla birebir mentorluk hizmeti verildi. Girişimciler için ayrıca geliştirdikleri ürünleri tanıtabilmeleri adına sektörün önde gelen kuruluşları ile bir araya gelmesini sağlayacak toplantılar düzenlendi.

Bu çerçevesinde programın sonuna gelen 11 girişimci, bankacılık ve finans alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşlara bir araya gelerek geliştirdikleri ürünleri “Fide Demo Day” etkinliği ile tanıtıma sundu.

“Nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli olan girişimlere destek oluyoruz”

Fintech ekosistemine katkı sunmak için böyle bir iş birliğine gittiklerini belirten Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Bayram Tuzcu, “Biz doğal olarak finansal teknoloji alanında hizmet sunan, inovatif fikri olan ve bu fikri uygulamaya geçirmek üzere inisiyatif başlatmış girişimcilerimize öncelik verdik. Dijital bankacılık çözümleri, online ödeme sistemleri, yapay zeka, veri analitiği gibi çözümler öncelikli olarak değerlendirdiğimiz konu başlıkları oldu. Bizim amacımız katma değerli ürün ve hizmet üreten, nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli olan girişimlere destek olmak ve aslında milli fintech ekosisteminin gelişimine katkı sunmak. Bu tek seferlik bir olgu değil, biz zaten finans teknolojileri anlamında sektöre hizmet eden veya müşterilerimize çok hızlı çözümler üreten fintechlerle işbirliği yapıyoruz ve bunu da önemsiyoruz” dedi.

“Fikrin önce ‘uygulanabilirliğine’ bakıyoruz”

Seçilen projelerde nelere dikkat edildiği noktasında da bilgilendirmelerde bulunan Bayram Tuzcu, “Program çerçevesinde yüzlerce başvuru aldık. Seçmiş olduğumuz projelerde öncelikle uygulanabilir bir fikrin olmasını bekliyoruz. Ayrıca bu fikri uygulamaya alabilmek için girişimcilerin gerçekten bir yol haritası ve ön hazırlığının olup olmadığına bakıyoruz. Bizim amacımız burada ürün geliştirmeden, ticarileştirme ve şirketleşmeye kadar olan süreci hızlandırarak ürünlerin bir an önce uygulamaya alınmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

“Sektörün teknoloji ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz”

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise programla ile ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi; “Ziraat Bankası dünya üzerinde 17 ülkede faaliyet gösteriyor ve çok ciddi bir teknoloji ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların çözümü ile alakalı olarak da bir çözüm önerisi ile gittik. Nisan ayında başladığımız projede Ziraat Grubu’nun teknolojik anlamda ihtiyacı olan çözümlere ilişkin de bünyemizde olan startupları topladık. Bu startuplara eğitim destekleri verdik. Bu sunumlardan sonra da beğenilenlerle alakalı olarak artık Ziraat Grubu ile de çalışıyor olacaklar. Bu projelerin yapılan işbirlikleriyle birlikte yaşama şansı artıyor. Doğrudan yatırımcı ya da müşterilerle buluşabiliyorlar. Finansmanla buluşmaları için bir imkan bulmuş oluyorlar ve şirketlerini büyütebiliyorlar.”

“Fintech ekosisteminde yeni bir dönem başlatmış olduk”

Programın sadece tek bir kuruma hizmet etmek amacıyla yapılmadığını belirten Orhan Tanışman, “Bu program ile ülkemizdeki fintech ekosisteminin gelişmesiyle alakalı olarak da yeni bir dönem başlatmış olduk. Hatta bugün diğer bankalarımızı da buraya davet ettik. Böylelikle bankalarımızın öncülüğünde fintech konusundaki öncü kuruluşların katkılarıyla ülkemizdeki fintech ekosisteminin gelişmesini sağlayacağız. Bugünkü Demo Day programımız da aslında bundan sonraki programların yapılmasına vesile olacak. Ülkemizde startup ekosistemini geliştirebilmek için Yıldız Teknopark olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Girişimcilerin finans desteğine ulaşmasını sağlıyoruz”

Son olarak YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da girişimciler için en büyük problemlerden biri olan finans desteği için adımlar attıklarını söyleyerek, “Yapmış olduğumuz program ile girişimciyi çıkmış olduğu yoldaki girişimcilerimizin çoğu belli bir süre sonra ölüm vadisi dediğimiz bir çukura düşer. İşte bu düşüşü yaşamadan sektöre güvenli geçişlerini sağlayacak destekte bulunuyoruz. Bu desteği de eğitim, danışmanlık, hukuk ve finans olarak sağlıyoruz. Zaten girişimcilerde en önemli şey de finansa ulaşmak. İşte biz bu sorunu ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.