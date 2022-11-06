Malatya İnönü Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu tarafından proje tanıtım toplantısı düzenlenerek, dil eğitiminin ön planda tutulması kararlaştırıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu tarafından proje tanıtım toplantısı düzenlenerek, dil eğitiminin ön planda tutulması kararlaştırıldı.

Toplantıya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Hakan Erkuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı ile TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Arı katıldı. Toplantıya katılan konuklar girişimcilik deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Faaliyetler ile ilgili öğrencileri bilgilendiren Girişimcilik Topluluğu Başkanı Eren Çekin, atölye kuracaklarını ve bu kurulacak atölyelerde de öncelik olarak dil eğitiminin ön planda olacağını belirtti. Atölyelerin dil eğitimine katkı yapacağına vurgu yapan Çekin “İngiliz dili ve konuşma, girişimcilik atölyeleri olacak. Yabancı ülke tecrübesi edinmiş arkadaşlarımızla yapacağımız atölyelerimizde konuşma tecrübesi de kazanmış olacağız” dedi.

Bunların yanı sıra öğrencilere Girişimcilik Topluluğu’nun plan, projeleri ve nasıl girişimci olacakları hakkında tavsiyelerde bulunuldu.