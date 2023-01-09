Kadınların girişimciliğe adım atması için hayata geçirilen Bağ Projesi’nde ilk eğitim gerçekleştirildi.

Kadınların girişimciliğe adım atması için hayata geçirilen Bağ Projesi’nde ilk eğitim gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğinin (KOİDER) ortaklığında hayata geçirilen Bağ Projesi, "İzmit kadın girişimcilerini arıyor" temasıyla yürütülüyor. Girişimci olmakla ilgili projesi olan ya da sürdürülebilir iş fikri olan kadınlara destek olmak hayata geçirilen projede ilk eğitimler de başladı. 9-12 Aralık tarihlerinde yapılan mülakatların ardından 8 haftalık eğitim almaya hak kazanan 16 kadın, eğitime İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde başladı. Girişimci kadınlar ithalat, ihracat, kaynak yönetimi, markalaşma, ticari faaliyetlerde hukuki sorunlar ve çözüm yolları, e-ticaret gibi birçok konuda eğitim görüyor. 8 hafta sürecek eğitimler her cuma günü İZGİM’de devam edecek.