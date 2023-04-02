Kocaeli’de kurulan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Birliği’ne son olarak Bursa’dan yeni paydaş katıldı. Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, "Türkiye’nin neresinde olursa olsun, üretime katılan, ülke ekonomisine katkı sağlayan bütün kadınlara ulaşmak, onların fikirlerinden ilham almak ve kendi içimizde bu fikirleri bütün paydaşlarımızla paylaşarak onlara ışık olmak istiyoruz" dedi.

Kocaeli’de kurulan ve kısa sürede hem bölgesinde hem de ülke genelinde ilgi toplayan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Birliği’ne Edirne’den sonra Bursa’dan da yeni paydaş katıldı. Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, yeni paydaş Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sümeyye Işık’a yaka kartı ve plaketini takdim etti. Işık, birliğe seçildikleri için Nuket Özcan ve birlik yönetimine teşekkür ederek, birlikte gerçekleştirecekleri proje ve çalışmalar ile kadın emeğinin hak ettiği yere ulaşacağını kaydetti.

Çini ve seramik atölyesini gezdiler

Üst Birlik Başkanı Özcan ile beraberindekiler Bursa’da bir dizi program ve ziyaretler de gerçekleştirdi. Bursa’nın önemli çini ve seramik sanatçılarından Şebnem Tuna’nın atölyesini gezen heyet, eserleri hakkında bilgi aldı. Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan, Şebnem Tuna’nın tüm kadınlara örnek olduğunu, kadın girişimi ve emeği açısından çok önemli bir işe imza attığını vurguladı.

"Bütün kadınlara ulaşmak, ışık olmak istiyoruz"

Bursa’da bir başka ziyaret ise yeni doğan çocuklar için tekstil ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Dilek Bölükbaşı’nın atölyesine gerçekleştirildi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Nuket Özcan, "Türkiye’nin neresinde olursa olsun, üretime katılan, ülke ekonomisine katkı sağlayan bütün kadınlara ulaşmak, onların fikirlerinden ilham almak ve kendi içimizde bu fikirleri bütün paydaşlarımızla paylaşarak onlara ışık olmak istiyoruz. Bursa’daki ziyaretlerimiz bu anlamda çok faydalı ve verimli oldu. Kocaeli’de kurulan Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’nin başarılı çalışmalarının gittiğimiz her yerde takdir edilmesinden ayrıca çok mutluyuz” diye konuştu.