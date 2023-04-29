Merkezefendi Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’ büyük ilgi ile başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Üç gün boyunca sürecek olan, tiyatro, konser ve birçok kültürel etkinliklerle dolu dolu zaman geçireceğiniz festivalimize hepinizi bekliyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin üretici kadınlara destekleri devam ediyor. Girişimci kadınlara ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve geleneksel hale gelen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nin dördüncüsü açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuyla başlayan festival açılışında kadınlar tarafından konser verildi. Kadınlardan oluşan müzik grubu büyük beğeni topladı. Açılışın ardından Başkan Doğan, stantları teker teker ziyaret ederek girişimci kadınlar ile sohbet etti.

Dördüncü defa düzenlenen festivalde 250’yi aşkın stant bulunuyor ve üreten kadınlar ürünlerini satışa sunuyor. Festival tüm hızıyla devam ederken saat 19.00’da ise Merkezefendi Belediye Orkestrası ve Türk Halk Müziği Korosu konser verecek.

“Kadınlarımızın yüzü gülsün istiyoruz”

Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sizlerle beraber burada eğlenirken gözlerim doldu. Çünkü, ilk bu festivali yapmaya başlarken acaba nasıl olur? Satışlar olur mu? Buraya gelen kadınlarımızı memnun edebilir miyiz? Onların değerli emeklerinin karşılığını verebilir miyiz? Diye düşünürken, bugün itibariyle yüzlerce kadın arkadaşımızla Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bizlere güvendiğiniz için siz hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Kadının güçlü, özgür, mutlu ve öz güvenli olması için bu festivalleri düzenliyoruz. Biz kadınlar evden çıksın, üretimin içinde olsun, sosyalleşsin, bir biriyle dertleşsin, hiç bir şeyi içine atmasın ve yüzü gülsün istiyoruz. Buradan kadınlarımıza da bir şey söylemek istiyorum ’Kadın Kadının Kurdu Değil, Kadın Kadının Yurdu Olmalıdır’. Kadın ne kadar mutluysa, kadın ne kadar aydınlanıyorsa o evdeki çocuk da aydınlanacaktır. Hepinize iyi festivaller bol eğlenceler ve bol kazançlar diliyorum" dedi.