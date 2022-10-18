Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerine giren ‘Mavi liste’ ekibi, girişimci kadınları bir araya getirdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerine giren ‘Mavi liste’ ekibi, girişimci kadınları bir araya getirdi.

Van TSO seçimlerine giren ‘Mavi liste’ ekibi, ‘Kadının Ekonomiye Katılımı’ paneli düzenledi. Elite World Van Hotelde düzenlenen panelde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Remziye Zeynep Alkan, Kayseri Ticaret Odası Tekstil Meslek Komite Üyesi Begüm Başmısırlı ile daha önce TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı yapan İş Kadını Semra Odabaşı birer sunum yaptı.

Yapılan sunumlar ve girişimciliğe yönelik bilgilerin paylaşıldığı toplantının sonunda konuşan Van TSO Başkan Adayı Necdet Takva, kadınların olmadığı hiçbir alanda kalkınmadan, zenginlikten ve farklılıktan bahsedilmeyeceğini söyledi. Takva, “Biz meseleye bu şekilde bakıyoruz. Bu bir keyfiyet değil, mecburiyettir. Sizin bugün burada bir arada olmanız, ekonomiyi ve girişimciliği konuşmanız, bunu tartışmanız, bu masada bir arada olmanız çok kıymetlidir. Biz de görevde olduğumuz süre boyunca bunu önemsedik, bundan sonra da önemsemenin yanı sıra destekleyecek ve yanınızda olacağız” dedi.

“Rekabette kadınların rolü önemlidir”

Van’ın sosyo-ekonomik durumu, yatırım alanları, turizm potansiyeli ve coğrafik önemi hakkında bilgiler paylaşan Takva, Van’ın batısıyla değil, doğusuyla rekabet üstünlüğü olduğuna dikkat çekerek, “Van’ın doğusuyla rekabet üstünlüğünde kadının rolü önemlidir. Türkiye’nin en genç nüfuslarından bir tanesine sahip olan Van’ın bu nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Bu nedenle yapılacak her işte kadının olması bizim zenginleşmemize ve kalkınmamıza olanak sağlayacaktır. Buradaki konuşmalar ve görüşmeler şehrimiz için önemlidir. Bu platformun oluşmasında emeği geçen Semra Odabaşı’nı ve buraya kadar gelerek destek veren sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

2020 yılının başında ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Kadın Girişimciler Kurulu’nun çok fazla ön plana çıkamadığına değinen Takva, yeni dönemde pandeminin etkisini yitirmesi ve hayata geçirilecek projelerle kadınların kentte söz sahibi olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından panel, kadınların iş tecrübeleri ve yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunması ile sona erdi.