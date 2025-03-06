Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) işbirliğiyle, "Girişimde Kadın Zirvesi" düzenlendi. Antalyalı kadınlar ilham veren hikayelerini baş aktörlerinden dinledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AGİDER işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Girişimde Kadın Zirvesi’ Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda gerçekleştirildi. Zirvede, girişimciliğini destekleyen ve ilham dolu hikâyeler paylaşıldı.

"Her alanda kadını ve emeğini konuşacağız"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, kadınların girişimcilik dünyasında da dönüşümün ve yenilikçiliğin simgesi olduğunu söyleyerek, "Bugün kadınların cesaretini, azmini ve liderlik gücünü kutlamak ve her alanda kadını ve emeğini konuşacağız. Girişimcilik sadece yeni fikirlerin ortaya çıkmasını değil, aynı zamanda toplumu ve ekonomiyi ileriye taşıyan sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretmeyi de gerektiriyor. Kadın girişimciler toplumun dinamiklerini çok daha iyi anlayan detaycı ve titiz gözlemler yapabilen insana ve çevreye duyarlı etkili projelerle geliştiren bireyler olarak bu alanda fark oluşturduklarını düşünüyorum. Bir kadın olmaktan da gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Finansman erişimi ve ön yargılar kadınları zorluyor"

AGİDER Başkanı Gökçen Atmaca da kadın girişimcilerin hala finansmana erişim ve toplumsal ön yargılar gibi sorunlarla karşılaştığına dikkat çekerek, "Kadın girişimciliğini güçlendirmek ve desteklemek için biraya geldik. Kadınların yenilikçi fikirlerle ve büyük bir azimle iş dünyasına yön verdiğini görüyoruz. Ancak kadın girişimciler hala finansmana erişim ve toplumsal ön yargılar gibi sorunlarla karşı karşıya. Ülkemizde de kadın erkek eşitliği yasal olarak sağlanmış olsa da kadınlarımızın iş hayatındaki katkılarının ve varlığının istenilen ölçüde olduğunu söyleyemeyiz" diye konuştu.

"Doğru ekip kurun, vizyoner ve sabırlı olun"

Zirveye konuk olan kadın girişimciler yola nasıl çıktıklarını, başarı hikayelerini, finansal ve sosyal konularda karşılaştıkları zorlukları katılımcılarla paylaştı. Girişimci kadınlar, "Hedeflerinizi iyi planlayarak yola çıkın ve zorluklarla mücadele ederken asla cesaretinizi kaybetmeyin, başarının ön şartı doğru ekip, doğru zaman ve iyi uygulamadır. Doğru kişilerle tanışıp iletişim kurun güvenilir bir network oluşturun" diye konuştu.