Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen Girişimci Destek Programının Erzurum ili seçmeleri, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin stratejik hedefleri doğrultusunda, öncelikli sektörlerdeki yeni işletmeleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, Erzurum’daki girişimciler projelerini jüri karşısında sundu. Seçmelere, ön elemeyi geçen 12 girişimci proje katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, KOSGEB Kapasite Geliştirme Müdürü Mehmet Fatih Aydın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven’den oluşan jüri, sunumları dikkatle değerlendirdi. Jüri üyeleri, girişimci ekiplerin sunduğu projeleri inovatif fikirler, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler çerçevesinde ele alarak detaylı incelemelerde bulundu.

Atatürk Üniversitesinin Erzurum’daki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, KOSGEB’in bu destek programının genç girişimciler için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Erzurum’un, bölgede yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak her zaman girişimcilerin yanında olacaklarını belirtti.

Seçmeler sonucunda başarılı olan projeler, KOSGEB tarafından desteklenerek iş dünyasına kazandırılacak. Destek programı sayesinde Erzurum’da yeni iş sahalarının açılması ve bölgesel kalkınmanın hız kazanması hedefleniyor.