Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen ‘Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi’nde katılımcılar, toplumsal bir meseleyi sosyal iş fikriyle nasıl çözebileceklerine dair fikir alışverişinde bulundular.

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen ‘Sosyal İş Fikri Geliştirme Atölyesi’nde girişimci adayları bir araya geldi. Atölyede katılımcılar, ilgilendikleri toplumsal meseleyle ilgili uzun vadeli iş geliştirme sürecini öğrenerek toplumsal bir meseleyi sosyal iş fikriyle nasıl çözebileceklerine dair fikir alışverişinde bulundular. Atölyede ayrıca katılımcılara örnekler üzerinden sosyal girişimcilik eğitimi verildi.