Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye’nin en geniş çerçeveli girişimcilik, inovasyon ve teknoloji zirvesi olarak nitelendirilen GİRİŞİM-23 Fuarı’nda yoğun ilgi gördü.

HKÜ, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) Kuluçka Merkezi ile OSB Teknokent’te faaliyet gösteren oyun girişimcileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen ve girişimcilik, inovasyon ve teknoloji zirvesi olarak nitelendirilen GİRİŞİM-23 Fuarı’na katılarak girişimlerini tanıttı ve yatırımcılarla buluştu. Fuara katılan girişim ekosisteminin paydaşları ve katılımcılar, HKÜ KALİTTO Kuluçka Merkezi ve OSB Teknokent’te yer alan girişimcilerin geliştirdikleri oyunları deneyimleme imkanı buldu. 3 gün süren fuarda HKÜ’nün standında tanıtılan ödüllü girişimler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü ve fuara damga vurdu. İnovasyon ve girişimciliği önceleyen bir üniversite olarak, GİRİŞİM-23’te yer almaktan ve gördükleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversitemiz, Teknoloji Transfer Ofisimiz ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi işbirliği (GAOSB) ile Gaziantep OSB’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı girişimcilerin, sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini hayata geçirmelerine imkân sağlayan Teknokentiimiz, oyun geliştiricilere çalışma imkânı, şirketleşme ve iş planı özelinde destekler sunmaya devam ediyor. Kuluçka merkezimizde öğrenci ve akademisyenler tarafından 40’tan fazla şirket kurulmuş, bunların 15’ine farklı kurumlardan başlangıç sermayesi verilmiştir. Öğrenci ve akademisyenler tarafından toplam 156 patent başvurusu yapılmış, bunların 16’sı tescillenmiş, 5’i ticarileştirilmiştir. OSB Teknokent’te ise girişimciler tarafından toplam 47 resmi Ar-Ge ve yazılım projesi yürütülmüştür. Bu tür fuarlara katılarak girişimlerimizin daha çok yatırımcıyla buluşmasını ve yatırım almasını sağlamaya ve girişimcilerimizin önünü açmaya çalışıyoruz” dedi.