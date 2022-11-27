Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Yağan kar ile birlikte Giresun yaylaları beyaz gelinliğini giyerek apayrı bir güzelliğe büründü.

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Yağan kar ile birlikte Giresun yaylaları beyaz gelinliğini giyerek apayrı bir güzelliğe büründü.

Meteoroloji tarafından yapılan soğuk ve kar yağışlı hava uyarısının ardından Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri beyaza büründü. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Giresun’un Dereli ilçesinde yaylalar da kar yağışının etkisi altında kaldı. İlçenin özellikle en çok turum alanları arasında yer alan Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Dereli’nin Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, beldeye bağlı olan Kulakkaya Yaylası2nda dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışının 10 santimetreye kadar ulaştığını belirterek, hafta sonununu fırsat bilerek karın tadını çıkarmak isteyenlerin de yaylaya akın ettiğini ifade etti.