Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’un tarihi kale ve zeytinlik semtlerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiğini belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından proje için 35 milyon lira kaynak ayrıldığını söyledi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’un tarihi kale ve zeytinlik semtlerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edildiğini belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından proje için 35 milyon lira kaynak ayrıldığını söyledi.

Projeyle birlikte Kale ve Zeytinlik semtinde tarihi binalar, tarihi dokular korunarak, mimariye uygun bir biçimde yenilenecek, turizm kalkınması sağlanacak ve riskli yapılar yıkılarak alt ve üstyapı yenilemeleri yapılacak. Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Geçtiğimiz aylarda Giresun’da gelen ve bir dizi incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan talep ettiğimiz projelerle ilgili sevindirici dönüşler alıyoruz. Zeytinlik Mevkii Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi ve Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için toplamda 35 milyon TL kaynak ayrıldı, yine talebimizle Necatibey İlkokulu’nun restorasyonu için de 7,5 milyon TL kaynak ayrıldı" dedi.

Başkan Şenlikoğlu, Zeytinlik semtini özüne dönüştüreceklerini belirterek, Kale Kentsel Dönüşüm projesinin de şehir için çok önemli olduğunu vurguladı.

Tüm projeleri yakinen takip ettiklerini belirten Şenlikoğlu, "Şehrimizi geliştirmeye, tarihini korumaya ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kale ve Zeytinlik semtimizin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkaracağımız kentsel dönüşüm projemize desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.