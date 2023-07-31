Giresun’da meydana gelen aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan Kuzalan Şelaleleri, Mavigöl bölgesi ve Göksu travertenlerinde incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, çalışmaların bir an evvel tamamlanması talimatı verdi.

Dereli ilçesi sınırlarında yer alan Mavi Göl, Kuzalan Şelalesi ve Göksu Travertenlerinin turizm adına önemini hatırlatan Vali Ünlü, “Bölge turizmine büyük bir ivme kazandıracak olan Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl ve Göksu Travertenleri ile eşsiz güzelliklere sahip yaylaların Karadeniz’de eşi bulunmaz bir turizm destinasyonu oluşturmaktadır. Özellikle 2020 ve 2023 yıllarındaki sel afetinde zarar gören Kuzalan Tabiat Parkı’ndaki tesisler ve destinasyon alanları biran önce tamamlanmalıdır. Hem bölgemiz hem de ülkemiz adına önemli bir turizm alanına sahip olan buralarla ilgili tespit edilen eksikler giderilmelidir” dedi.

Vali Enver ünlü daha sonra, Göksu Travertenleri ve Kulakkaya turizm merkezi incelemelerde bulunarak, ziyaretçilerin dinleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.