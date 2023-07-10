Giresun’un Piraziz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taştı. Derenin taşması sonucu bazı ev ve işyerlerini su basarken, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

İlçenin Eren mahallesinde özellikle etkili olan su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgeye AFAD, DSİ, polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu “Biz uyarıları dikkate alarak tedbirlerimizi almıştık ancak beklediğimizden daha fazla bir yağış oldu. Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taşması sonucu ilçe merkezinde su baskınları yaşandı. Herhangi bir can kaybı ve kayıp yok ancak ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar oldu. Onlar da ekipler tarafından botlarla kurtarıldı. İlçe merkezindeki su tahliye çalışmaları devam ediyor. Ancak bu gece için de şiddetli yağış uyarısı var. Vatandaşlarımızın zemin ve bodrum katlarında kalmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.