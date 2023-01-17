Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Göksu Travertenleri’nin genişletilmesi, çevre düzenlemeleri gibi yeni projelerin 2023 yılı yatırım programına alındığı belirtildi.

Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Göksu Travertenleri’nin genişletilmesi, çevre düzenlemeleri gibi yeni projelerin 2023 yılı yatırım programına alındığı belirtildi.

DOKAP destekli projeyle ilgili bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “İlimiz turizminin gelişmesi için çok önemli gördüğümüz Göksu Travertenleri projemizin kalan kısımları olan, çevre düzenlemesi, hizmet alanları, isale hattı ve taşıt yollarının tamamlanmasını amaçlayan ek yatırım için DOKAP üzerinden ek ödenek konulmuştur. Göksu Travertenleri, tamamlandığında Giresun turizmi için hedeflediğimiz şehir merkezi, Ada, Kale, Zeytinlik, Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl ve Göksu Travertenleri ile Giresun’un eşsiz yaylaları bir bütün olarak turizmin ilimizde çok daha ileri seviyelere gelmesini sağlayacaktır” dedi.

Giresun’da 2023 yılı yatırım programında yer alan diğer yatırımlarla da ilgili bilgi veren Milletvekili Sabri Öztürk, “Ayrıca yakından takip ettiğimiz ve devam eden yatırımlardan, Giresun-Şebinkarahisar yol ve tünel yapımı, Giresun Balıkçı Barınağı, Giresun Kültür Merkezi, Adalet Sarayı için de yatırım programında ödenekler ayrılmıştır” diye konuştu.