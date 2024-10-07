Giresun’un Kulakkaya Yaylası’nda doğal olarak yetişen armutlar geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

Kış aylarında birçok hastalığa karşı korunmak ve kansızlığı gidermek amacıyla kullanılan armut pekmezi, aynı zamanda kahvaltı sofralarının da vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Beldesi sınırlarında bulunan yaylada, bu dönemde kazanlar kaynıyor ve olgunlaşan armutlar pekmeze dönüşüyor.

Doğal olarak yetişen armutları toplayıp, belirli aşamalardan geçirerek pekmez yaptıklarını anlatan Hatice Çakır, “Kış yaklaştığında, mis gibi havasıyla yeşilin her tonunu barındıran yaylalarımızda yetişen armutların pekmezini yapıyoruz. Farklı armut çeşitleriyle yapılabiliyor ancak olgunlaşmış olanlar en lezzetli pekmezi elde etmemizi sağlıyor. Önce armutları topluyor, ardından yıkıyoruz. Bir kez kaynatarak yumuşatıyoruz ve yumuşayan armutların suyunu posasından ayırarak geniş bir tavada yavaş yavaş pekmez kıvamına gelene kadar pişiriyoruz” dedi.

İhtiyaç fazlasını Kulakkaya Yaylası’ndaki pazarda sattıklarını da belirten Hatice Çakır, “Doğada organik olarak yetişen armutlardan elde ettiğimiz pekmezi önce kendi ihtiyacımız için yapıyoruz. Fazla olursa, onu da aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla satıyoruz. Genellikle Kulakkaya Yaylası’ndaki pazara çıkarıyoruz. Geçen sene kilogram fiyatı 300 TL civarındaydı ancak bu yıl fiyat ne olacak, henüz bilemiyorum” diye konuştu.