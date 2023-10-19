Giresun İl Özel idaresi tarafından tamamlandığında 32 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak 52 milyon liralık su projesi devam ediyor.

Giresun merkeze bağlı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında başlatılan projeyle ilgili Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, “Etüt çalışmaları 2019 yılında tamamlanan içme suyu projesi kapsamında 1.etapta 24 köyün yararlanacağı çalışmalar içerisinde İnişdibi, Mesudiye, Taşhan mevkiine kadar olan hat yapıldı ve tamamlandı. 2 ve 3. etap kısımdan Lapa, Hisargeriş, Uzgara ve Burhaniye köyleri suya kavuştu ve su kullanımına başlanılmıştır. Şimdi ise 5. kısım ihalesi yapıldı ve çalışmalarda devam ediyor. 5. etap yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Toplamda 24 köyün içme suyu projesi tamamlandığında 2023 birim fiyatlarıyla devlete maliyeti 52 milyon lira olacak” denildi.