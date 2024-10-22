Giresun’un Çamoluk ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde hazineye ait arazide bulunan 40’tan fazla yarım asırlık ceviz ağacının kökünden sökülmesi, mahalle sakinleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Olayın ardından vatandaşlar, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mahalle muhtarı Haşim Karacaoğlu, ağaç sökümlerinin kamu kurumlarının denetiminde yapıldığını belirtirken, vatandaşlar duruma isyan etti. Mahalle sakini Turan Düzyurt, “Bu araziler dedelerimizden kalma. Yarım asırlık ceviz ağaçlarının kesilmesi bir katliamdır. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Ömer Düzyurt ise “Bu ağaçlar hiçbir yazılı izin olmadan katledildi. Ağaçlar da bir evlat gibidir; emek verilerek yetiştirilir” diyerek ağaçları sökenlerin cezalandırılmasını talep etti.

Muhtar Karacaoğlu, sökülen ağaçların bir kısmının yol genişletme çalışmaları, bir kısmının ise muhtarlık binası yapılması nedeniyle söküldüğünü açıkladı. Ayrıca, sökülen ceviz ağaçlarının belediyenin yeşil alanlarına dikileceği bilgisi verildi.

Çamoluk Belediye Başkan Vekili Halil Yerlitaş, konuyla ilgili cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunulduğunu ve gerekli soruşturmanın başlatılacağını duyurdu.

Olay ilçede tartışmalara yol açarken, vatandaşlar yaşanan duruma çözüm bulunmasını bekliyor.