Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’da, Kolombiyalı ön libero Jorman Campuzano’nun Hakan Karaahmet başkanlığındaki eski Giresunspor yönetiminden kalan 95 bin Euro alacağının Nahid Yamak başkanlığındaki yeni yönetim tarafından ödendiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’da, Kolombiyalı ön libero Jorman Campuzano’nun Hakan Karaahmet başkanlığındaki eski Giresunspor yönetiminden kalan 95 bin Euro alacağının Nahid Yamak başkanlığındaki yeni yönetim tarafından ödendiği bildirildi.

Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkanımız Nahid R. Yamak ve yönetim kurulumuz futbolcularımıza olan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyor. Bu kapsamda profesyonel futbolcumuz Jorman Campuzano’ya geçmiş alacaklarına karşılık 95 bin Euro ödeme başkanımız ve yönetim kurulumuz tarafından yapılmıştır” ifadelerini kullanıldı.