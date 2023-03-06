Giresunspor’un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alper Uludağ’ın sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Giresunspor’un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alper Uludağ’ın sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Giresunspor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında, 5 Mart Pazar günü A. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Alper Uludağ’ın yapılan ilk tetkikleri sonucunda sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.