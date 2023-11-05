Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, “Gerçekten zor bir dönem geçiriyoruz. Kadro zaafımız geldiğimiz günde belliydi. Sıkıntılarımız var tabii. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Yine bugün baktığımız zaman karşımızda tecrübeli bir takım var. Kök söktürdü diyelim. İyi maç oldu. Bizim kazanmamız lazımdı, kazandık. Ama kazandığımız yine geçen hafta 8 tane çocuğumuz. Lütfen çocuklara sahip çıkalım. Lütfen stada gelelim. Giresunspor, Giresun’un bir markasıdır. Lütfen sahip çıkın. Bu seyirci 10 yıl evvel de bizim başarımızın en büyük sırrı. Seyirci, yönetim, basın hep beraber başarıyı yakalamıştır. Lütfen taraftarımız maça gelsin” dedi.

Hakan Kutlu: "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Öncelikle üzgünüz, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyunun ilk yarısında oyuna girmekte bayağı bir sıkıntı yaşadık. Gol pozisyonu üretemedik. Duran toptan kazandığımız, VAR’dan gelen bir gol vardı. Onun haricinde biz de, rakibimiz de çok gol pozisyonuna giremedik. Kendi adımıza oyunun içine bir türlü giremedik. Ama ikinci yarı gerçekten 4-5 tane çok net gol pozisyonu üretmemize rağmen sonuçlandıramadık. Karşımızda da iyi mücadele eden, çok koşan ve isteyen bir takım vardı. Onları da tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftaki maçta telafi etmeye çalışacağız. Dediğim gibi oyunun ilk yarısı oyuna girmeye zorlandık. Bireysel hatadan gol yedik. İkinci yarı maçı çıkartmak için oldukça çabaladık. Girdiğimiz gol pozisyonları da vardı, son vuruşlarda etkili olamadık. Önümüzdeki hafta inşallah kaybettiğimiz 3 puanı telafi etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.