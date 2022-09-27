Antrenmana milli maç için ülkesi Karadağ’a giden Vukan Savicevic dışında tüm futbolcular katıldı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sahaya inen Yeşil Beyazlılar, yaklaşık iki saat süren antrenmanda ısınma, 5’e 2 pas, istasyon ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Bugün şehirde toplanan Çotanaklar, akşam Giresunspor Tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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