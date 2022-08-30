Giresun’dan Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılan 42. ve 47. gönüllü alayların vatan savunması kısa film haline getirildi.

Giresun’dan Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılan 42. ve 47. gönüllü alayların vatan savunması kısa film haline getirildi.

Filmin gala gösterimi yoğun katılımla Osman Ağa Meydanı’nda gerçekleşirken, filmde Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği Polatlı Haymana Mangal Dağı bölgesinde düşmanla savaşan Giresunluların kahramanlıklarını anlatılıyor.

Gecede konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehri işgal olmadığı halde yaklaşık 5 bin kişi ile 42. ve 47. gönüllü alayları çıkarıp vatan savunmasına katılan Giresunlu kahramanların kısa filmini yaptıklarını söyledi.

Düşmanın 42. ve 47. Gönüllü alayları görünce özel birlik sandığını kaydeden Şenlikoğlu, “Bu gece şehrimizde belki de bir ilki yaşıyoruz. Bu cennet vatan uğruna canlarını feda etmiş birçok şehidini, isimsiz kahramanlarını anmak için bu gece onların şahsi manevilerine katkıda bulunmak için toplandık. Kahramanlarımızın ülkemize canlarıyla ve kanlarıyla ne kadar katkıda bulunduğunu burada ufakta olsa, sanat eseriyle tescillendirelim dedik. Giresun ve çevresinden toplanarak, 10, 15 ve 20 yaşlarındaki Giresunlu uşakların 42. ve 47. Alayları oluşturarak ülkemizin vatan savunması için buradan hareketle Mangal Dağı’ndaki savunmalarına bir nebze de olsun vurgu yapmak istedik. 22 dakikalık kısa filmimizle isimleri unutulmuş bu kahramanları yâd etmeye çalıştık. 47. Alayımızın Komutanı Topal Osman Ağamız, 42. Alayımızın Komutanı Hüseyin Avni Alparslan ile birlikte Giresunlu uşaklarımızı anacağız. Tahmini 3 ila 5 bin Giresunlu şehidimiz var. Onların bir kısmı gönüllü alay olduğu için nüfusta kayıtlı görülmüyorlar. Hatta bir kısmı da asker kaçağı olarak görünüyor. Oysa şehitlerimiz Mangal Dağı’nda, Sakarya’da vatanın her bölgesinde canlarını ve kanlarını feda ettiler. Amacımız 42. ve 47. Gönüllü alaylarımızda bu isimsiz kahramanlarımızı anmak için buradan hareketle geleceğimize, şehrimize ve ülkemiz de bu isimlerin anılmasına katkı sağlamaktır. Bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu film Giresunlu gençlerimize ve Giresun’umuza 42. ve 47. Alayımıza, Topal Osman Ağamıza, Hüseyin Avni Alparslan’ın ve onun emrindeki uşakların bu memlekete ne kadar katkıda bulunduklarını izleyeceğiz. Bu ülkede bizim gibi şehirlerde, atalarımız gibi, kanlarını ve canlarını bu topraklar için feda etmiş birçok şehidimiz var. Bu memleketi bize emanet eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu filmle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Gala öncesi filmde emeği geçenlere de çiçek takdim edildi.