Giresunlu şehit annesi evladının vasiyetini yerine getirmek ve acısını dindirmek için Sosyal Hizmetler’den bugüne kadar 6 çocuğun koruyucu anneliğini üstlendi.

Giresun’un Keşap ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sevim Çobanoğlu, 2018 yılında Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu oğlu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nu şehit verdi. Şehit annesi Zevim Çobanoğlu, kendisinin 2 kız, 2 erkek ve 4 torun sahibi olmasına rağmen şehit verdiği oğlunun vasiyetini yerine getirmek için bugüne kadar 6 çocuğa koruyucu annelik yaptı.

Anne Sevim Çobanoğlu, şehit evladı Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun çok merhametli bir çocuk olduğunu belirterek "İlk koruyucu annelik görüşmesine onunla beraber gitmiştik. Şehit olmasının ardından ise koruyucu annelik yapmaya devam ettim. Bugüne kadar daha önce yaşadığım Bursa’da Sosyal Hizmetler’den 3 çocuğa koruyucu annelik yaptım. Daha sonra taşındığımız eşimin memleketi Giresun’da da halen 3 çocuğa koruyucu annelik yapmaya devam ediyorum. Kendi biyolojik çocuklarımdan 2 kızım ve 2 oğlum vardı. İki oğlumdan birisi olan Taner şehit oldu. Kendi çocuklarım büyüdüler yurt yuva sahibi oldular. Onlardan da 4 torunum var. Çocuklarım da koruyucu annelik konusunda bana çok yardımcı oluyorlar. Onlar aslında hepimizin çocukları, kardeşleridir” dedi.

"Şehit oğlumun mutlu olduğunu hissediyorum"

Her çocuğu mutlu ettiğinde şehit oğlunun da mutlu olduğuna inandığını ifade eden Sevim Çobanoğlu,” Dünyada her çocuk mutlu olduğunda inanıyorum ki şehit Taner’im de mutlu oluyordur. Bunu bildiğim için her çocuğu mutlu etmeye çalışıyorum. Bu yüzden bütün çocuklara merhametli bir anne olmak istiyorum. Şuan koruyucu annelik yaptığım çocuklardan dolayı da mutlaka mutlu olduğunu biliyorum. Bunu bilmek benim de acılarımın, hüznümün yerini huzur ve mutluluk alıyor” diye konuştu.

Yılın koruyucu annesi seçildi

2022 yılının koruyucu annesi seçildiğini de hatırlatan Sevim Çobanoğlu, “Bu yıl Haziran ayında Ankara’da düzenlenen Koruyucu Aile Günü Şenliği’ne davet edildim. Düzenlenen şenlikte Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından yılın Koruyucu Annesi olarak plaket verildi.Bunun için de ayrıca onur duydum” ifadelerini kullandı.