Giresun Doğa Sporları Kulübü üyeleri geçmişe yolculuk yapmak için ’Otçu göçü’ kampı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen proje Giresun Doğa Sporları Kulübü tarafından hayata geçirildi.

Karadeniz’de yöre halkı tarafından kullanılan ve unutulmaya yüz tutmuş olan otçu göçünü anımsatmak ve geçmişe yolculuk yapmak adına yollara düşen doğaseverler geçmişte kullanılan patika yolları takip ederek Dereli ilçesine bağlı Eğriambar köyünden Kabakkaya Yaylasına ulaştılar. Burada kamp yapan grup daha sonra temsili olarak vatandaşların da katıldığı yöresel kıyafetlerle, kemençe eşliğinde otçu göçü yürüyüşünü gerçekleştirdiler.

Amaçlarının hem eskiyi yad etmek hem de yeni yürüyüş yolları keşfetmek olduğunu belirten Kulüp Başkanı Ahmet Kılıç, gelenekten geleceğe yolculuklarının devam edeceklerini kaydetti. Kılıç, "Otçu Göçü, Karadeniz ve Giresun için önemli bir gelenek. Yüzyıllardır bölge insanı bu yolları kullanarak yaylalarına göç ettiler. Gelmiş olduğumuz dönem itibariyle artık eski yöntemler kullanılmıyor, bu yollar unutulmaya yüz tuttuğunu görmek bizi de üzüyor. Hem bu geleni yaşatmak hem de yeni yürüyüş parkurları keşfetmek için bu projede yer aldık. Buradaki bir diğer amacımız ise gençlere doğayı sevdirmek onları doğayla buluşturmaktı ve bunu da başardığımıza inanıyoruz" dedi.