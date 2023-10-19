Giresunlu olan yurt içi ve yurt dışında görev yapan akademisyenler aralarındaki dayanışmayı artırmak, birliktelik sağlamak ve Giresun ili toplum yararına yönelik projeler hazırlamak amacıyla bir dernek çatısı altında buluşmaya hazırlanıyor.

Kurucu Başkanlığını Doç. Dr. Kürşad Han Dönmez’in yaptığı Giresunlu Akademisyenler Derneği ilk toplantısını yaparak dernek çalışmaları ve dernek politikalarıyla ilgili önemli kararlar aldı. GRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özden, GRÜ Ortopedi ve Travmatoloji ABD doktorlarından Prof. Dr. Atilla Çıtlak, GRÜ Kardiyoloji ABD doktorlarından Prof. Dr. Zeki Yüksel Günaydın, GRÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Tamer Tamdoğan ve yönetim ekibinde bulunan Giresunlu bir çok akademisyenin katıldığı toplantıda dernek başkanı Doç Dr. Kürşad Han Dönmez, kuracakları bu dernekle yurt içinde ve yurt dışında hizmet veren bütün akademisyenlere ulaşmayı ve bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirterek “Ülke içinde çok başarılı Giresunlu Akademisyenlerimiz bulunmakta, ülke dışında da yine aynı şekilde büyük isim yapmış Giresunlu Akademisyenlerimiz var, tüm Giresunlu bu isimleri bir çatı altında toplayarak şehrin gelişimine, kalkınmasına ve geleceğine katkı sağlayacak gönüllü bir bilim ordusu olup, bu şehrin büyümesine ve ilmine katkı sağlamak istiyoruz, ayrıca kendi değerlerimizi yalnız bırakmayarak ortak Akademik çalışmalar ve projelerle marka akademisyenlerimizin sayılarını artırmak istiyoruz” dedi.

Derneğin Giresun’da güvenilir bir STK olacağını belirten Dernek Başkanı Kürşad Han Dönmez, "Bir yola çıktık ve ilgi hayli fazla, bir çok yerden ’Ben de Giresunluyum ve akademisyenim’ diye başvurular geliyor. Akademisyenlerimize çok yakında dönüş yaparak onları da ailemiz içerisine alacağız, yakında derneğimizin internet sitesi üzerinden de başvuruları almaya başlayacağız umarım kurduğumuz bu dernekle Giresunlu olan tüm Akademisyenleri bir çatı altında toplarız hem bilimsel çalışmaları geliştirebilmek, hem akademik süreçte daha etkin olmak için bu gün start verdik, umarım Rabbim utandırmaz” diye konuştu.