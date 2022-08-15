Giresun’da yaşayan 62 yaşındaki Ufuk Kekül, içinde kalan ukdeden dolayı ilerlemiş yaşına rağmen üniversite sınavına girerek açıklanan YKS ile gazetecilik bölümünü kazandı.

Giresun’da yaşayan 62 yaşındaki Ufuk Kekül, içinde kalan ukdeden dolayı ilerlemiş yaşına rağmen üniversite sınavına girerek açıklanan YKS ile gazetecilik bölümünü kazandı.

Öğrenmenin yaşı olmaz sözü, Giresun’da bir kez daha doğrulanmış oldu. Giresun’da yıllarda yerel ve yaygın basın kuruluşlarında çalışarak emekli olan Ufuk Kekül, içinde uhde kalan gazetecilik mesleği için sınavlara girerek Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazandı. Kekül, içinde kalan ukdeden dolayı başladığı üniversite macerasını anlattı.

Kekül, daha önce de gazetecilik bölümünü bitirmek için defalarca sınava girdiğini ancak istediği bölümü şimdi kazandığını belirterek “Her şeyden önce yaklaşık 35 yıldır gazeteci olarak yaşamımı sürdürüyorum ve gazeteci olarak çalışıp emekli oldum. Hatta Giresun’a bir üniversite kurulması için kamuoyu oluşmasına katkı sağlayan haber ve yazılar yazdım. Tirebolu’ya iletişim Fakültesi kurulurken de temeli atılırken de basın olarak takipçisi olduk. Açılışı yapıldığı gün de dönemin Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar açılışta kesilen kurdeleyi bana vererek, “Bu fakültede okumak sana yakışır” ifadelerine yer verdi. Ben de daha önce gazetecilik bölümünü okumak için birkaç kez sınavlara girdim fakat bugüne kısmet oldu. Şimdi pratikteki tecrübelerimi teorik bilgilerle birleştirerek hem kendim öğreneceğim hem de benim gibi öğrenci arkadaşlarımla tecrübelerimi paylaşacağım için çok mutluyum“ dedi.