Giresun’da bu yıl hac ibadetlerini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara giden 516 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Giresun’dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Giresun İl Müftülüğünce Seyyid Mevlana Sadrettin Efendi Camii’nde tören düzenlendi. Uğurlama törenine hacı adayları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende bir konuşma yapan İl Müftü Yardımcısı Fatih Sarıgül, bu yıl Giresun’dan 516 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirterek, “Hac yolculuğu imanınızın ve takvanızın tazelenmesi, ruhunuzun arınması, birlik ve beraberlik duygularının artması için bir fırsattır. Hac, geçmişle geleceği birleştiren, İslam’ın kuşatıcılığını ve insanlığın ortak değerlerini yücelten bir mühürdür. Bu kutlu yolculukta, Yüce Rabbimizin huzuruna adım atacak, Beytullah’ın eşiğinde dua edecek ve Rasulullah’ın (s.a.v.) izinde yürüyeceksiniz. Bu yolda sabırlı olmanız, birbirinize sevgiyle destek olmanız, kardeşlik bağlarınızı kuvvetlendirmeniz büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, birbirinize merhametle, hoşgörüyle ve anlayışla yaklaşmanızı hatırlatmak istiyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından hacı adayları, helallik alarak uğurlandı. Mekke’ye gidecek olan hacı adayları duygusal anlar yaşadı.