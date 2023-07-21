Giresun Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Plajlar Bölgesi 1. Etap Projesinin ve belediye sosyal tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.

Giresun’un Güre mevkiinde yer alan içerisinde yeşil alan, otopark, taş amfi tiyatro, iskele, çocuk su parkı, ahşap yürüyüş yolları, kent bisiklet istasyonu, kamp alanı, çocuk macera parkuru gibi birçok sosyal donatı ve etkinlik alanlarının bulunduğu yaklaşık bir kilometrelik projenin açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Aytekin Şenlikoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Karadeniz’in en konforlu en modern ve 2 kilometre uzunluğundaki plajda yer alan işletmeleri de tek tek hizmete açıyoruz. Karadeniz Bölgemizde hiçbir yerde olmayan ve tabiri caizse Ege’yi aratmayacak görselliği ve sosyal donatıları olan plajımızı ve buradaki işletmeleri tek tek yapıyoruz. Burada yer alan altı işletmenin beşi sahiplerini buldu, bunlardan birisini de belediye olarak biz işletiyoruz. Geriye kalan bir işletmeyi de önümüzdeki günlerde ihaleye çıkartacağız. Bir tarafta vatandaşlarımız deniz ile buluşurken diğer tarafta sosyal donatı alanlarında vakit geçirebilecekler” dedi.

Daha sonra ise açılış kurdelesinin kesilmesi ve ikramların ardından tören sona erdi.