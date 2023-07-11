Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünde dün akşam şiddetli yağış sonrası meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 46 yaşındaki işçi Şinasi Özdemir’i arama ve kurtarma çalışmaları 15 saattir devam ediyor.

İlçenin Üçtepe beldesinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağış sonrası bir su dolum fabrikasının depo bölümünde meydana gelen çökme sonucu 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine giden AFAD, AKUT, Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarmanın müdahalesi sonucu toprak altında Ali C. ile Şenol K. kurtarılırken, Şinasi Özdemir’in ise kurtarılması için yaklaşık 15 saattir çalışmaların devam ediyor. İşçi Şinasi Özdemir’le kurulan sesli iletişimin kesildiği öğrenilirken, ekipler Özdemir’e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.