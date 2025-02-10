Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının hayatta kalmasını sağlamak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, özellikle kanatlı hayvanlar için bugüne kadar bin 500 kilogram yemlik buğdayı doğaya bıraktı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle yemleme çalışmaları devam edecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayvanlarının kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlandığını ve bu tür çalışmaların hayvan popülasyonunun korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yetkililer ayrıca vatandaşlara doğada gördükleri yaban hayvanlarına zarar vermemeleri ve yiyecek bulmalarına yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulundu.